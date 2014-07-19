Прем'єр-міністр Туреччини: Боїнг-777 збила Росія

Прем'єр-міністр Таїп Ердоган заявив, що пасажирський літак "Боїнг-777" був збитий Росією.

Про це він заявив під час виступу на мітингу його прихильників у Бурсі, повідомляє Українська правда із посиланням на турецьке видання Hurriyet.

Ердоган заявив, що пасажирський літак був збитий ракетою, яку випустили росіяни.

"Що було в тому літаку? Збивається літак, що летить з Голландії до Малайзії. Що за підхід? Що за поняття? А збиралися будувати мир у всьому світі?", - сказав він.

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"Виходить, якщо я сильний, то як я хочу, так стріляю ... Свою силу ви можете використовувати, але пам'ятайте, що на пастки є ще більші пастки. Одного разу можна в неї самому потрапити", - підкреслив турецький прем'єр.

Як відомо, 17 липня в Донецькій області зазнав краху пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines "Боїнг-777". За даними авіакомпанії, на борту літака знаходилося 298 осіб: 15 членів екіпажу і 283 пасажири.

На борту авіалайнера перебували 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 малайзійці (включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят), 27 австралійців, 12 індонезійців (серед них одне немовля), 10 британців (один із них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), чотири німці, чотири бельгійці, три філіппінці, один канадець і один громадянин Нової Зеландії.

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За даними українських силовиків, літак збили з установки "Бук" терористи, яких забезпечує зброєю Росія.

Розвідка США дійшла висновку, що Boeing 777 "Малазійських авіаліній", швидше за все, збили проросійські сепаратисти.

19 липня стало відомо, що озброєні бойовики, погрожуючи фізичною розправою, змусили рятувальників завантажити тіла 34 загиблих на свій автомобіль з метою доставки тіл до Донецька.