Порошенко доручив припинити бойові дії у 40-кілометровій зоні катастрофи “Боїнга”

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Посольстві Малайзії в Україні.

За словами Порошенка, потрібно провести об'єктивне та неупереджене розслідування, якому перешкоджають терористи.Читайте такожПоліцейська Місія ООН допоможе проведенню розслідування катастрофи Боїнга - Порошенко

“Я дав доручення - негайно в радіусі до 40 кілометрів від місця трагедії українські військові не повинні проводити операції, не повинні відкривати вогонь для того, щоб забезпечити діяльність експертів”, - сказав Порошенко.

За його словами, у терористів і тих, хто підтримує терористів, “немає більше жодного виправдання хоча б на годину затримувати допуск представників слідчої комісії, немає більше можливості затягувати з передачею тіл загиблих представникам країн, що постраждали, для того, щоб повернути тіла додому”.