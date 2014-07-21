Розслідування трагедії малазійського авіалайнера проведуть у Нідерландах - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко після покладання квітів на згадку про загиблих біля Посольства Нідерландів у Києві.

«Я вчора після розмови з прем'єром Нідерландів дав доручення керівнику слідчої комісії віце-прем'єр-міністру Гройсману, міністру закордонних справ забезпечити негайне повернення тіл додому і проведення слідчих дій комісією під керівництвом ІКАО на території Нідерландів», - сказав Порошенко.

«Ми одержали завірення, що діяльності цієї слідчої комісії Нідерланди нададуть максимального сприяння», - додав він.

Читайте такожПорошенко доручив припинити бойові дії у 40-кілометровій зоні катастрофи “Боїнга”

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят.

Також в літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян ВеликоїБританії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки).

Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

На сьогодні знайдені тіла 282 загиблих.

Роботі рятувальників на місці катастрофи перешкоджають озброєні терористи.