Розслідування трагедії малазійського авіалайнера проведуть у Нідерландах - Порошенко
Розслідування обставин катастрофи малазійського «Боїнга-777» в Донецькій області, в результаті якого загинули близько 300 осіб, буде проводитися на території Нідерландів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко після покладання квітів на згадку про загиблих біля Посольства Нідерландів у Києві.
«Я вчора після розмови з прем'єром Нідерландів дав доручення керівнику слідчої комісії віце-прем'єр-міністру Гройсману, міністру закордонних справ забезпечити негайне повернення тіл додому і проведення слідчих дій комісією під керівництвом ІКАО на території Нідерландів», - сказав Порошенко.
«Ми одержали завірення, що діяльності цієї слідчої комісії Нідерланди нададуть максимального сприяння», - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.
За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят.
Також в літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян ВеликоїБританії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки).
Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.
На сьогодні знайдені тіла 282 загиблих.
Роботі рятувальників на місці катастрофи перешкоджають озброєні терористи.