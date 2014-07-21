У Донецьку в результаті боїв в аеропорту та на вокзалі загинули 4 людей і 2 поранені
16:16, 21 липня 2014Політика
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У Донецьку в результаті сьогоднішніх бойових дій у районі залізничного вокзалу та аеропорту загинули вже 4 людей і 2 отримали поранення.
Авто неподалік вокзалу / Фото : vk.com/rushiynasiladonbasu
Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.
У повідомленні зазначається, що інформацією про те, ким є постраждалі, облдержадміністрація «на даний момент не володіє».
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Зараз на місці бойових дій продовжують працювати машини «швидкої допомоги», додали в ОДА.
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