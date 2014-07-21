Потяг з тілами загиблих у Boeing-777 рухається із зони катастрофи

Потяг з тілами загиблих внаслідок трагедії літака «Малайзійських авіаліній» розпочав рух у напрямку Харкова через Донецьк.

Про це доповів президенту України Петру Порошенку голова державної комісії з розслідування причин катастрофи літака «Боїнг-777», віце-прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Читайте такожНіхто з родичів загиблих у Боїнгу ще не прибув до Києва - Гройсман Порошенко віддав наказ Збройним Силам вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки руху потяга до місця призначення.

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