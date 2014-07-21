МЗС Австралії: Це варварство має бути розслідуване, а винні - покарані



Про це вона заявила у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН.

«Наша резолюція вимагає негайного доступу до місця падіння, щоб вивезти тіла, треба забезпечити припинення вогню, ставитися з повагою до жертв, всі сторони повинні співпрацювати, а Росія повинна використати свій вплив на сепаратистів для забезпечення такого розвитку подій, а також, щоб покласти край конфлікту в Україні», - зазначила міністр.

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Крім того, в резолюції йдеться про повне, незалежне міжнародне розслідування. «Нам потрібна справедливість. В резолюції говориться, що вже проводиться розслідування, але неприйнятно, що доступ до цього часу не забезпечується. Треба, щоб це варварство було розслідуване, а винні - покарані. Ми не зупинимося, поки цього не буде зроблено», - наголосила Бішоп.

Як повідомляв УНІАН, проект резолюції, підготовлений Австралією, був одностайно ухвалений на засіданні Ради Безпеки.

Таким був результат голосування, яке відбулося під час засідання Ради Безпеки ООН.

«За» проголосувало 15 країн.