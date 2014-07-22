Депутати від КПУ та більшість «регіоналів» залишили сесійну залу Верховної Ради

Депутати від КПУ та більшість «регіоналів» залишили сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати вчинили таким чином на знак протесту проти ухвалення парламентом рішення щодо видалення із сесійної зали “регіонала” Миколи Левченка за провокаційні дії. Нагадаємо, фракцію КПУ вже видаляли з зали засідань.

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