Позиція ЄС щодо збитого Boeing-777 врахує інтереси Нідерландів

Про це перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, передає Deutsche Welle.

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"При прийнятті будь-якого роду рішень, пов'язаних з авіакатастрофою в Україні Євросоюз буде брати до уваги інтереси уряду Нідерландів", - підкреслила Кетрін Ештон.

З часу аварії Boeing-777 , що сталась 17 липня, міністри закордонних справ ЄС зустрічаються вперше. На саміті Євросоюзу, який відбувся 16 липня, було вирішено до кінця місяця затвердити розширений чорний список російських підприємств, які надають матеріальну або фінансову підтримку сепаратистам на сході України.

Раніше Німеччина, Франція і Великобританія заявили, що якщо Росія не вплине на терористів до 22 липня, щоб ті допустили слідчих до збитого Boeing-777, Євросоюз "визначить наслідки" для Москви.