Наші серця розриваються від болю – Порошенко висловив співчуття Королю Нідерландів



Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося під час розмови Президента України Петра Порошенка з Королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Зокрема, Порошенко повідомив, що за його дорученням, завтра близько 11 години в Харкові буде проведено жалобну церемонію вшанування пам’яті жертв катастрофи літака МН17. Після цього літак з тілами загиблих відлетить до Нідерландів для передачі родинам.

Від імені народу України Глава держави висловив співчуття Королю Нідерландів з приводу жахливої трагедії.

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«Вчора, покладаючи квіти біля Посольства Нідерландів у Києві, я бачив площу перед Посольством вщент заповнену квітами і знаками скорботи від українців. Наші серця розриваються від болю, як і серця Вашого народу», - заявив Президент України.

Король Нідерландів подякував народу України та Президенту Порошенку: «Я вдячний за неймовірну співпрацю та підтримку, яку Ви демонструєте у такі надзвичайно складні для Вашої країни часи».

Його Величність Віллем-Александр також відзначив, що голландці побачили щирість і співучасть українців, і що це надзвичайно зблизило народи Нідерландів та України в момент спільної трагедії.

«Сподіваюсь, ми в майбутньому зможемо дати позитивний розвиток такому зближенню», - наголосив Король Нідерландів.

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Наприкінці розмови Порошенко запросив Короля та Королеву Нідерландів в Україну у зручний для них час.

«Я б хотів продовжити наш дружній діалог, який я мав честь розпочати з Вашою Величністю у Нормандії під час святкування 70-ої річниці висадки союзників. Я впевнений, що ми повернемо в Україну мир і матимемо можливість належно прийняти Ваші Величності в нашій державі», - сказав Президент України.

Літак з тілами жертв катастрофи літака МН17 відлетить до Нідерландів у середу після 11.00.