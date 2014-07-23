Депутати влаштували бійку в Раді через Симоненка

Бійка сталася після того як народний депутат від ВО "Свобода" Олексій Кайда заявив з трибуни, що лідер комуністів в інтерв'ю російським телеканалам звинуватив українську армію в тому, що вона масово вбиває людей, з яких потім виймаються внутрішні органи.

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За це Олексій Кайда запропонував видалити Петра Симоненка із сесійної зали. Однак спікер парламенту Олександр Турчинов зазначив, що в регламенті Ради є різночитання з приводу того, скільки голосів депутатів потрібно для того, щоб прийняти рішення про видалення депутата з зали.

Почувши ці слова, депутати від "Свободи" підійшли до Петра Симоненка і почали виштовхувати його із сесійної зали. За лідера комуністів заступилися депутати від Партії регіонів і власне комуністи, після чого між депутатами почалася бійка.