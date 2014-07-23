"Свободівці" виштовхали Симоненка з Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від ВО «Свобода» намагались виштовхати із зали лідера фракції КПУ Петра Симоненка.

На початку пленарного засідання слово взяв народний депутат від ВО «Свобода» Олексій Кайда, Він заявив, що вчора Симоненко в інтерв'ю російським телеканалам сказав, що українська армія масово вбиває людей, і що з тіл людей виймають органи.

За такий наклеп Кайда запропонував видалити Симоненка із сесійної зали.

Однак голова парламенту Олександр Турчинов зазначив, що у регламенті ВР є різночитання з приводу того, скільки голосів депутатів потрібно для того, щоб прийняти рішення про видалення депутата із зали. Турчинов доручив Регламентому комітету дати висновок з цього приводу. Турчинов пояснив, що одна стаття регламенту каже, що потрібно не менше 150 голосів депутатів, а інша - не менше 226.

Після цього депутати-«свободівці» підійшли до Симоненка і почали його виштовхувати із сесійної зали. За Симоненка вступилися «регіонали» і комуністи.

Читайте такожРегіонала Левченка копняками виштовхали з будівлі Ради Турчинов оголосив перерву в засіданні на 15 хвилин.

Читайте такожПорошенко підписав закон, що дозволяє розпустити фракцію КПУНа даний момент Симоненка в залі немає. Також пішов із сесійної зали народний депутат Микола Левченко, якого теж виганяли «свободівці».

Засідання ВР у пленарному режимі відновилося.