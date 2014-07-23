Маккейн: Європейські санкції проти РФ - це "жарт", ЄС нічого не зробить

Про це заявив сенатор США Джон Маккейн, пише Gordonua з посиланням на The Telegraph.

"Вони будуть продовжувати нічого не робити доти, поки не стануть незалежними від російської енергії. До цього моменту вони будуть тільки говорити", - зазначив сенатор.

Маккейн підкреслив, що в ситуації "бездіяльності країн Євросоюзу" Великобританії слід було б діяти самостійно і ввести банківські санкції.

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Однак сенатор сумнівається, що у британського уряду вистачить на це рішучості, тому що "вони хочуть тримати всі ці гроші в Лондоні".

Після того, як проросійські терористи збили малайзійський Boeing 777, убивши 298 пасажирів на борту, США, Європейський Союз і Канада роблять заяви про можливі нові жорсткі санкції щодо Росії.

17 липня США оголосили про санкції, названі найсуворішими заходами з моменту інтервенції Москви в Україну. 21 липня Білий дім знову заговорив про застосування тиску на уряд РФ.

ЄС так і не зважився оголосити "чорний список".