РНБО: Терористи заблоковані в Лисичанську

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Продовжується наступ українських військ на півночі Луганської та на заході Донецької областей», - зазначив він.Читайте такожВСУ і Нацгвардія ведуть запеклі бої за Лисичанськ - комбат "Донбасу"

«Наразі йдуть наступальні бої за визволення Лисичанська. Терористи заблоковані в місті, їм відрізані шляхи до відступу. Продовжується оточення та блокування Донецька і Луганська», - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що сили Антитерористичної операції (АТО) штурмують Лисичанськ, місцевих жителів просять залишатися у сховищах.