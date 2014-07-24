У Дніпропетровську заарештували стюарда, який доповідав "ДНР" про вильоти українських літаків

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-групі Управління СБУ в Дніпропетровській області повідомили, що під час слідства було встановлено, що 29-річний громадянин України незаконно збирав зведення про місця розташування авіаційної військової техніки підрозділів антитерористичної операції на території міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" і передавав ці дані бойовикам для використання проти українських військових.Читайте такожБоїнг збили сепаратисти, але помилково - розвідка США

"СБУ встановила, що бортпровідник був завербований у цього року в Горлівці одним з терористів. Зловмисник власноручно накреслив і передав терористові карту аеропорту Дніпропетровська, вказавши на ній розташування військової техніки й авіації. Згодом бортпровідник повернувся до виконання службових обов'язків, продовжуючи інформувати своїх горлівських кураторів через мобільний зв'язок і СМС-повідомлення про польоти українських літаків", - повідомили у відомстві.

УСБУ в Дніпропетровській області веде досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи або терористичної організації).Читайте такожМіноборони: два з чотирьох Су-25 сил АТО були збиті при поверненні з завдання

Як повідомлялося, 18 липня співробітники УСБУ в Дніпропетровській області затримали бортпровідника, який інформував бойовиків про вильоти українських літаків.