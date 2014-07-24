США не здивовані відставкою Яценюка та готові працювати з новим прем'єром

Речниця державного департаменту США Джен Псакі повідомила, що Арсеній Яценюк провів у четвер телефонну розмову з державним секретарем США Джоном Кері та проінформував його про відставку.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала журналіст Мирослава Гонгадзе.

Речниця держдепу дала зрозуміти, що події у парламенті не стали сюрпризом для уряду США, адже проведення позачергових парламентських виборів було базою передвиборчої кампанії президента Петра Порошенка.

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Псакі також заявила, що Сполучені Штати продовжують посилювати санкції проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня прем'єр Арсеній Яценюк подав у відставку через розпад коаліції.

За словами глави МВС Арсена Авакова, тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України буде Володимир Гройсман.

Президент Петро Порошенко закликав ВР терміново розглянути питання відставки уряду і висловив сподівання, що "гарячі емоції вщухнуть, а гору візьмуть холодний розум та відчуття відповідальності, внаслідок чого увесь Кабінет Міністрів продовжить свою роботу"