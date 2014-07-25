У Луганську за добу загинули двоє мирних жителів
10:22, 25 липня 2014Політика
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Двоє мирних жителів загинули й семеро госпіталізовані через бойові дії в Луганську 24 липня.
У Луганську загинули двоє людей / vk.com/lugansk_city
Як повідомили УНІАН у прес-службі міського антикризового центру, за минулу добу було здійснено 160 виїздів бригад швидкої допомоги.
Внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження 21 об'єкту. Від електропостачання було відключено 12 тис. абонентів у Кам‘янобрідському, Артемівському і Жовтневому районах Луганська.
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