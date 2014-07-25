У Луганську за добу загинули двоє мирних жителів

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського антикризового центру, за минулу добу було здійснено 160 виїздів бригад швидкої допомоги.

Внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження 21 об'єкту. Від електропостачання було відключено 12 тис. абонентів у Кам‘янобрідському, Артемівському і Жовтневому районах Луганська.

Читайте такожВночі в Донецьку йшли бойові дії: один мирний житель загинув, 2 - тяжко пораненіБез газопостачання залишилися 5 тис. абонентів у Артемовському, Кам‘янобрідському й Ленінському районах. Від водопостачання та водовідведення було відключено близько 1 тис. абонентів у кварталі Гайового.