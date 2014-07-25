За тиждень сили АТО звільнили десять населених пунктів - РНБО (карта)
13:00, 25 липня 2014Політика
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Впродовж останнього тижня сили АТО звільнили 10 населених пунктів.
Звільнено десять населених пунктів / Слово і Діло
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Загалом протягом останнього тижня сили АТО звільнили від бойовиків 10 населених пунктів – Дзержинськ, Соледар, Карлівку, Нетайлове у Донецькій області, а також Лисичанськ, Сєверодонецьк, Попасне, Рубіжне, Ювілейний, Первомайське у Луганській області та взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт Георгіївка у районі Луганська», - зазначив він.
За словами Лисенка, сили АТО увійшли в аеропорт Донецька і розблокували аеропорт Луганська.
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