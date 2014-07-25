За тиждень сили АТО звільнили десять населених пунктів - РНБО (карта)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Загалом протягом останнього тижня сили АТО звільнили від бойовиків 10 населених пунктів – Дзержинськ, Соледар, Карлівку, Нетайлове у Донецькій області, а також Лисичанськ, Сєверодонецьк, Попасне, Рубіжне, Ювілейний, Первомайське у Луганській області та взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт Георгіївка у районі Луганська», - зазначив він.

За словами Лисенка, сили АТО увійшли в аеропорт Донецька і розблокували аеропорт Луганська.