Сили АТО звільнили Карлівку і розблокували Донецький аеропорт - ЗМІ

Про це повідомляє сайт терористів "Російська весна" з посиланням на одного з лідерів бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

"До ранку противник вибив наші підрозділи з Червоної Зорі і Кожевні. Наші втрати - 2 танки і 2 БМП, понад 30 поранених. Сили надто нерівні", - пише лідер терористів.

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За його словами, Карлівка звільнена силами АТО ще минулої ночі, як і Найтолово, як і Первомайське.

"Так, противник в результаті деблокував аеропорт і вийшов безпосередньо до північно-західної околиці Донецька, але це і так би сталося з затримкою не більше ніж на добу, - пише терорист Гіркін.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 22 на 23 липня в Донецьку пройшла напружено. В місті було чути залпи і вибухи лунали з околиць.