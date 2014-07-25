До Надії Савченко через LifeNews знову не пускають консула

"Надії Савченко дозволено 2 побачення на місяць. Одне з них вкрали журналісти LifeNews, яким слідчий дозволив", - написав у "Твіттері" її адвокат Микола Полозов. "Тепер консула не пускають", - додав адвокат, передає "Українська правда".

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Надії #Савченко покладається 2 побачення в місяць. Одне з них вкрали LifeNews, яким слідчий дозволив. Тепер консула не пускають( - Микола Полозов (@Moscow_advokat) 25 липня 2014

Нагадаємо, днями журналісти LifeNews взяли інтерв'ю у Надії Савченко, не дивлячись на те, що до неї вже багато разів не допускали українського консула. Крім того, Надію Савченко відмовилися привезти на засідання суду. Слухання було в режимі відеоконференції.