Україна готова виконати всі зобов'язання перед МВФ - Порошенко

Про це заявив президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного Валютного Фонду Крістін Лагард, повідомляє прес-служба президента.

"Незважаючи на складну ситуацію в країні, українська влада разом з місією МВФ розробили скорегований подальший план реформ для реалізації Програми з метою подальшого погодження на Раді директорів МВФ, яка відбудеться у другій половині серпня", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи заяву Арсенія Яценюка про відставку з посади Прем’єр-міністра, Петро Порошенко наголосив, що Конституція та законодавство дають чіткі відповіді для забезпечення стабільності в цій ситуації.

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Він відзначив, що протягом 10 днів питання про довіру Уряду має бути проголосоване Парламентом. Зараз всі члени Уряду продовжують виконувати свої функції.

Глава держави повідомив про те, що він провів зустріч з Арсенієм Яценюком, Головою Верховної Ради Олександром Турчиновим та головами фракцій, за результатами якої було погоджено у відповідності до процедури провести голосування про довіру Уряду для того, щоб підтвердити стабільність команди для здійснення реформ.

Зі свого боку, Крістін Лагард наголосила: «Ваше слово та відданість значать для нас дуже багато».

Вона застерегла українських політиків від популізму та зайвих обіцянок під час передвиборчої кампанії, оскільки в сучасному фінансово-економічному стані України вони не зможуть бути реалізовані.

"Україні необхідно рухатися в рамках тої програми Уряду, яка знайшла підтримку у МВФ і вважається реалістичною", - наголосила Директор-розпорядник МВФ.