ООН: розслідування загибелі активістів Майдану затягується
14:51, 28 липня 2014Політика
0 0
Слідство у справі масової загибелі людей під час революційних подій на Євромайдані у лютому 2014 року та під час пожежі в одеському будинку профспілок затягується.
Розслідування подій в Києві та Одесі йде повільно / УНІАН
Про це заявив голова моніторингової місії ООН під час презентації нової доповіді про ситуацію з правами людини в Україні, пише "Радіо Свобода".
«Дуже багато людей чекають: що було, що сталось. Ви знаєте, що розслідування і притягнення до відповідальності винних дуже часто сприяє зниженню напруги в суспільстві», – додав він.
Читайте такожООН: сепаратистів може судити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі
За його словами, моніторингова місія ООН у кожній своїй доповіді звітує про стан цих справ, проте наразі змушена констатувати, що розслідування майже не рухається. У своїй доповіді місія «із жалем повідомляє про відсутність співпраці з боку МВС і СБУ на центральному рівні».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter