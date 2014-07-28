ООН: розслідування загибелі активістів Майдану затягується

Про це заявив голова моніторингової місії ООН під час презентації нової доповіді про ситуацію з правами людини в Україні, пише "Радіо Свобода".

«Дуже багато людей чекають: що було, що сталось. Ви знаєте, що розслідування і притягнення до відповідальності винних дуже часто сприяє зниженню напруги в суспільстві», – додав він.

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За його словами, моніторингова місія ООН у кожній своїй доповіді звітує про стан цих справ, проте наразі змушена констатувати, що розслідування майже не рухається. У своїй доповіді місія «із жалем повідомляє про відсутність співпраці з боку МВС і СБУ на центральному рівні».