В результаті артобстрілу в Авдіївці загинула жінка, 13 осіб отримали поранення
15:05, 28 липня 2014Політика
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Одна людина загинула і тринадцять людей постраждали в результаті артилерійського обстрілу в Авдіївці 27 липня.
В Авдіївці загинула жінка, 13 осіб отримали поранення / vk.com/my_avdeevka
Про це повідомляє "Острів" із посиланням на джерело в відділі охорони здоров'я.
Зокрема, уточнюється, що біля АЗС "ТНК" від численних осколкових поранень загинула жінка. Ще тринадцять осіб отримали поранення.
Читайте такожАвдіївку обстріляли з "Граду", загинули 5 мирних жителів - очевидціКрім того, із-за попадання снаряда в будинок по вул. Молодіжної пошкоджено газопровід і сталося загоряння газу. Снаряди також потрапили ще три житлових будинки, але не розірвалися.
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