В результаті артобстрілу в Авдіївці загинула жінка, 13 осіб отримали поранення

Про це повідомляє "Острів" із посиланням на джерело в відділі охорони здоров'я.

Зокрема, уточнюється, що біля АЗС "ТНК" від численних осколкових поранень загинула жінка. Ще тринадцять осіб отримали поранення.

Читайте такожАвдіївку обстріляли з "Граду", загинули 5 мирних жителів - очевидціКрім того, із-за попадання снаряда в будинок по вул. Молодіжної пошкоджено газопровід і сталося загоряння газу. Снаряди також потрапили ще три житлових будинки, але не розірвалися.