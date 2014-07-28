Обама і лідери ЄС обговорили наступні дії в зв`язку з ситуацією в Україні

У повідомленні Білого дому вказується, що Барак Обама провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом, прем’єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном і прем’єр-міністром Італії Маттео Рензі, повідомляє радіо "Свобода".

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Телефонна розмова відбулася після того, як США та Євросоюз посилили санкції проти Росії у відповідь на авіакатастрофу Boeing-777 в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня ЄС оголосив список з 15 фізичних і 18 юридичних осіб, проти яких запровадив санкції через ситуацію в Україні. Йдеться, зокрема, про голову Чечні Рамзана Кадирова, керівника російської розвідки Михайла Фрадкова і керівника ФСБ Росії Олександра Бортникова.

Запровадження жорсткіших санкцій США очікується наступного тижня.

Євросоюз, як і США, погрожують застосувати третій етап санкцій, проти цілих секторів економіки Росії, якщо Москва не припинить дестабілізовувати ситуацію в Україні, але досі змінювали умови запровадження цього етапу санкцій і постійно уникали його.