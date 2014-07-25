ЄС застосує санкції ще до 15 осіб та 18 компаній через ситуацію в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в рішенні Ради ЄС, оприлюдненому сьогодні.

„Рада сьогодні ухвалила посилені санкції ЄС у зв'язку із ситуацією в Україні. Рада додала у список тих, у кого будуть заморожені активи і кому буде заборонено видавати візи, ще 15 осіб та 18 організацій, відповідальних за дії проти територіальної цілісності України”, - сказано в рішенні.

Крім того, Рада ЄС розширила критерії правових основ для обмежувальних заходів. Це відкриває шлях для заморожування активів і заборони на видачу віз особам та організаціям, які отримують вигоду або активно підтримують росіян, відповідальних за анексію Криму та дестабілізації ситуацію у східній Україні.

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