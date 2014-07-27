США давно вже час надати Україні військову допомогу та ввести санкції проти Путіна - сенатор

Про це заявив сенатор США, член комітету зі збройних сил Ліндсі Грем, який розкритикував політику Барака Обами щодо України та Росії, передає «5-й канал».

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«Україна місяцями просить допомогти зброєю, а ми все міркуємо над цим.... На місці президента я би прийшов до Конгресу та закликав до санкцій проти всієї російської економіки, включно з Путіним; я би попросив у Конгресу гроші на оснащення і тренування українських військових», – наголосив Греем.

Як зазначає Українська правада, раніше із аналогічними заявами виступав інший впливовий американський політик, екс-кандидат у президенти Джон Маккейн.