Росіяни кілька годин допитували обгорілих бійців 79-ї бригади

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник фонду «Крила Фенікса», який займається організацією волонтерської допомоги українській армії, Юрій Бірюков.

"Я в Дніпрі, тут були зустрічі, тут були розмови і скандали. А потім був госпіталь де лежать мої, мої брати з 79ї бригади. В одному з відділень троє обгорілих. В темній палаті на мене дивилися очі. 75% згорілого до вугілля тіла. Головешка! Вуглик, з лютими, з живими, з розумними очима. В яких крик болю і живе цікавість: "Фенікс, що там? Як там? Як наші? Що, Саурку взяли?", - пише він.

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За словами Бірюкова кілька днів тому був нічний обстріл бригади з території Росії.

"Тоді загинув один і згоріли двоє. Їх не могли евакуювати до наших, довелося віддавати російській скотині. Ну так, всі сподівалися, що в цих створінь є хоч щось від людей. На жаль. Немає", - пише він.

"Ми будемо допомагати їм. Ми будемо платити за їх ліки, за реабілітацію, за операції. На завтра призначено ампутація зап'ясть. Його будуть намагатися врятувати", - написав "Фенікс".