Вантажівка з Сімферополя везла на материк сім ящиків переговорних пристроїв для літаків

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, 28 липня прикордонники Херсонського загону спільно зі співробітниками СБУ та митниці виявили у м. Цюрупинськ незвичайний вантаж.

Читайте такожПрикордонники затримали громадянина Росії з посвідченням "ДНР" і газетою "Новороссия"Його знайшли під час поглибленого огляду вантажного автомобіля «ДАФ» однієї із фірм-перевізників, що слідував із Сімферополя до Києва. Посилка складалася із 34 ящиків, які були з різноманітним товаром.

Серед них міжвідомча група знайшла три ящики з літературою військово-технічного змісту та 7 ящиків з переговорними пристроями для літаків. Решту ящиків невідомі запакували дитячим та побутовим крамом. Наразі щодо виявленого товару ведеться перевірка, повідомили в ДПСУ.