Російські спецслужби створили фейковую інтернет-сторінку прес-центру АТО - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Нагадую, що тривають не лише бойові дії, а й інформаційна війна. Російськими спецслужбами створено фейкову сторінку прес-центру АТО», - заявив він.

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«Справжня відрізняється тим, що у нас є англомовна версія. Росіяни англійською розмовляти не люблять», - зауважив речник РНБО.