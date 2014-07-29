Російські спецслужби створили фейковую інтернет-сторінку прес-центру АТО - РНБО

13:52, 29 липня 2014
Політика
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Російські спецслужби створили фейковую інтернет-сторінку прес-центру АТО.

Спецслужбы РФ не смогли сделать английскую версию фейковой страницы АТО / fotokanal.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Нагадую, що тривають не лише бойові дії, а й інформаційна війна. Російськими спецслужбами створено фейкову сторінку прес-центру АТО», - заявив він.

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«Справжня відрізняється тим, що у нас є англомовна версія. Росіяни англійською розмовляти не люблять», - зауважив речник РНБО.

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