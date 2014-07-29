Голова Івано-Франківської облради пішов добровільцем до армії

Про це повідомляє "ТСН".

"Я буду пропонувати депутатам наслідувати мій приклад і добровільно написати заяву для того, щоб кожного депутата мобілізували в армію. Таку заяву я написав у Тисменицький райвійськкомат 24 липня", - заявив Скрипничук.

Голова облради також зауважив, що іще один депутат Івано-Франківської облради Петро Шкутяк пішов добровольцем в батальйон "Айдар". За словами Скрипничука, наразі він після поранення проходить лікування у Львові.

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