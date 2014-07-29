З 5 червня на українських прикордонників вчинено 150 нападів, 27 людей загинули

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Перша провокація на державному кордоні відбулась ще 17 квітня 2014 року, коли росіяни захопили наш прикордонний наряд. Відтоді зафіксовано десятки фактів незаконного перетину кордону технікою, невідомими особами та порушення повітряного простору авіацією та безпілотниками Російської Федерації», - зазначив він.

Крім того, Лисенко зауважив, що «початком серйозних бойових атак на позиції українських прикордонників з території РФ можна вважати 5 червня 2014 року, коли терористи обійшли український пункт пропуску «Маринівка», й атакували його з російської території. Прикордонники та сили АТО, що підійшли на допомогу, тоді знищили 3 вантажівки з боєприпасами, пошкодили БТР. Частина бойовиків втекли, 16 загинули на місці».

Речник РНБО наголосив, що масовані артилерійські обстріли наших прикордонних позицій з російської території, із залученням бойової техніки збройних сил Російської Федерації, почалися на початку липня, і їхня кількість щодня зростає.

«В середньому щодоби російські військові здійснюють 3-5 артилерійські обстріли прикордонних підрозділів», - зазначив він.

«Збройні сили Російської Федерації використовують усі види стрілецької зброї, а також крупнокаліберні кулемети «Утес», снайперські гвинтівки «Вихлоп» 12,7 мм, міномети, 152-мм самохідні гаубиці «Акація», установки «Град», - підкреслив Лисенко.

Він також повідомив, що «загалом з 5 червня на державному кордоні України зафіксовано 153 напади та обстріли прикордонних нарядів та місць дислокації наших підрозділів. Один із показових випадків останніх днів – обстріл росіянами пункту пропуску «Довжанський», який тривав 4,5 години».

За його словами, росіяни у змові з терористами вдаються до підступної тактики.

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«Спочатку бойовики з нашої території стріляють в бік Росії, тоді ніби-то у відповідь з території Російської Федерації обстрілюють позиції українських прикордонників та Збройних сил. Ще одна тактика, до якої кілька разів вдавались росіяни, – обстріли наших військових та прикордонників з російських установок «Град», які перетинали кордон і заїжджали на територію України, обстрілювали наші позиції і поверталась назад», - повідомив Лисенко.

«Це було зафіксовано двічі: 16 липня, коли 5 артустановок та 2 БТРи заїхали на 60 м на українську землю поблизу пункту «Амросіївка», а також 21 липня, коли 14 артустановок заглибились на територію України на 1,5 км неподалік села Шевченкове на Донеччині», - додав він.

Також Лисенко наголосив, що «за цей період загинуло 27 українських прикордонників та 185 отримали поранення. Усі вони були уражені російською зброєю – або в результаті нападу з боку терористів, яких оснащує технікою та боєприпасами Росія, або безпосередньо від рук російських військових під час обстрілів з території РФ».