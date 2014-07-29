На Донеччині 61 населений пункт залишається без електрики

Як повідомили УНІАН у прес-служби компанії ДТЕК, знеструмлені населені пункти: села Зорька, Кожевня, Дубровка, Зрудне, Маринівка, Саурівка, Тарани, Латишеве, Степанівка, Дмитрівка, Первомайське, пос.Піски, м. Авдіївка, сел. Спартак, Веселе, Яковлівка, Новобешеве, Новоселівка, Рясне і ін

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На резервному електроживленні продовжують працювати Горлівський молокозавод, м'ясокомбінат, Горлівська насосна станція КП «Вода Донбасу».

Залишаються знеструмленими електрооб'єкта в селищі Піски, через це без електроенергії - Донецький казенний завод хімічних виробів.

Замінована підстанція Високовольтних мереж (ДТЕК) на території заводу «Точмаш» в Донецьку. Підстанція продовжує працювати без персоналу. Загроза знеструмлення міської інфраструктури частини Київського району Донецька, підстанції Донецької залізниці, заводу «Точмаш» і Донецького аеропорту імені Прокоф'єва.

29 липня бригади Шахтарського, Амвросіївського, Ясинуватського, Старобешівського РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК), Харцизьких, Донецьких, Горлівських ВЕС «Високовольтні мережі» (ДТЕК) не мали можливості проводити ремонтно-відновлювальні роботи через бої.

У Горлівському, Горлівському Східному, Авдіївському, Торезькому, Шахтарському, Сніжнянському РЕЗ «Донецькобленерго» (ДТЄК) через бойові дії працює тільки необхідний склад персоналу для забезпечення життєдіяльності підприємства.