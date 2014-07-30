Обама: про нову "холодну війну" між Росією і Заходом не йдеться

Про це він заявив виступивши із заявою щодо ситуації в Україні та запровадження нових американський санкцій щодо РФ, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Обама підкреслив, що не має наміру припиняти взаємодію з президентом Росії Володимиром Путіним, незважаючи на зростання напруженості у відносинах між Москвою і Вашингтоном.

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"Я збираюся продовжувати взаємодіяти з президентом Путіним і президентом Порошенком і нашими європейськими партнерами з метою... політичного врегулювання (кризи)", - запевнив Обама.

Обама звинуватив Росію в тому, що та не співпрацює з особами, які здійснюють міжнародне розслідування обставин катастрофи в Донецькій області авіалайнера "Малайзійських авіаліній", і відмовляється йти шляхом дипломатичного врегулювання внутрішнього збройного конфлікту в Україні.