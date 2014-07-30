Сили АТО звузили кільце навколо Горлівки та Донецька (карта)

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Учора Збройні сили України звільнили від російських найманців Авдіївку Донецької області, тривають бої за звільнення Первомайська, повідомляють в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

В Іловайську розпочато операцію з нейтралізації залишків терористів, знешкодження замінованих об’єктів. Завдяки звільненню Дебальцевого було налагоджено постачання зброї, боєприпасів та продовольства частинам та підрозділам Збройних Сил України, які мужньо стримували атаки терористів. Проведено евакуацію поранених. Після звільнення міста, підрозділами АТО було виявлено велику кількість техніки, боєприпасів та озброєння, які поспіхом покинули російські найманці.

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Також продовжувалися обстріли підрозділів Держприкордонслужби та Збройних сил України з території Російської Федерації. Зокрема, з мінометів був обстріляний прикордонний пункт пропуску «Маринівка», з установок «Град-П» - селища Амросіївка та Степанівка. Установки «Град-П» є переносною модифікацією реактивних систем залпового вогню, постріли з яких не фіксуються зі супутників.