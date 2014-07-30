Українська армія звільнила Авдіївку і розпочала зачистку від бойовиків міста Іловайськ

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Вчора, 29 липня було звільнено від російських найманців населений пункт Авдіївка Донецької області. Розпочато зачистку міст Іловайськ, і проводиться операція зі звільнення міста Первомайськ", - йдеться у повідомленні.

Сили АТО під час визволення населених пунктів свідомо не застосовують усі наявні можливості вогневого ураження. Не використовується важка техніка, артилерія та авіація, підкреслюють у штабі, оскільки потрібно не допустити жертв серед мирного населення. Читайте такожТимчук: Бойовики намагаються повернути втрачені позиції у районі Донецька і Горлівки

"Воїни Збройних Сил України свідомо ідуть на ризик заради того щоб врятувати життя дітей, жінок, та простих громадян держави. Воїни кажуть – «Ми звільняємо свої будинки. Звільняємо свої школи, куди ходитимуть діти. Російські терористи, найманці з Чечні, Сербії, Осетії не збираються жити на Донбасі. Нам потрібен мир а їм хаос. Тому, вони готові вбивати дітей, наші родини, руйнувати наші міста, оселі, руйнувати фабрики та заводи. Вчиняти злочини за вказівкою Кремля", - підкреслюється у повідомленні штабу АТО.