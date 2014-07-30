СБУ: матеріали Росії по катастрофі Boeing-777 сфабриковані

15:20, 30 липня 2014
Політика
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СБУ отримала дані космічної фотозйомки, які підтверджують факт фабрикування міністерством оборони Росії матеріалів щодо катастрофи Boeing-777.

REUTERS

За словами керівника департаменту СБУ Віталія Найди, сфабриковані були ті дані "які оприлюднені 21 липня під час брифінгу генштабу Росії".

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Як говориться в повідомленні прес-служби СБУ, порівняльний аналіз "російських даних" космічної зйомки ґрунтується на цифрових даних супутників.

Можна констатувати, що так звані "російські докази" мають чисельні й відверті ознаки підробки і ретушування, або фотографії були відзняті російськими супутниками-шпигунами в інший час, задовго до збиття  Boeing-777.

"Матеріали, що були оприлюднені Генштабом Росії, є такими, що не відповідають дійсності, та направлені на формування хибної версії про начебто непричетність збройних сил Росії до терористичного акту проти цивільного літака із використанням ЗРК "Бук-М1", - підкреслюється у повідомленні.

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