Кемерон розказав, коли будуть оприлюднені дані "чорних скриньок" Боїнга

Про це повідомив прем'єр Великої Британії Девід Кемерон, передає РИА Новости.

"Інформація, витягнута з чорних ящиків, була передана слідчим в Голландії, ми очікуємо, що попередні висновки будуть опубліковані наступного тижня. Британія повинна продовжувати відігравати активну роль в розслідуванні", - заявив прем'єр по завершенні наради з членами уряду і зустрічі з сім'ями британців, загиблих в авіакатастрофі.

З членами сімей загиблих Кемерон обговорив питання транспортування тіл, хід розслідування і допомогу, яку держава може надати постраждалим. При цьому прем'єр наголосив на необхідності забезпечення доступу до місця катастрофи міжнародних експертів.

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Нагадаємо, 17 липня в Донецькій області терористи збили пасажирський літак "Боїнг-777", що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера було 298 осіб, серед яких 85 дітей і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Дані з бортових самописців витягли минулого тижня британські експерти в лабораторії в Фарнборо.