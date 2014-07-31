У ВР радяться щодо прийняття нової редакції закону про вибори з відкритими списками - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соболєв сказав на брифінгу.

“Я переконаний, що парламент приречений на ухвалення закону про вибори в новій редакції на пропорційній основі з відкритими списками”, - зазначив він і додав: “Ми розпочали консультації з різними фракціями”.Читайте такожПорошенко вважає, що дострокові вибори в Раду - це вже реальність

На думку Соболєва, абсолютна більшість парламентаріїв усвідомлюють, що проводити вибори “за старим законом політичної корупції, який зараз діє, де фактично половина округів де-факто купується через мажоритарну недосконалу недолугу систему». «Я переконаний, ми маємо всі шанси змінити цей закон”, - сказав Соболєв.