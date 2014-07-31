Громадянин РФ перевозив арсенал зброї на машині швидкої допомоги - Селезньов

Про це повідомляє Владислав Селезньов, спікер АТО.

"Військовослужбовцями, які виконують завдання в межах АТО, на блокпосту в районі н.п. Тарани був затриманий автомобіль швидкої допомоги марки «ПЕЖО». Водій автомобіля не виконав вимоги про зупинку транспортного засобу. Спеціальними засобами автомобіль був блокований. В авто перебувало 5 осіб (3 чоловіки та 2 жінки). В ході огляду були виявлені 2 турпалатки, автомат Калашникова АК-5.45, підсумок з 2 крамницями і велику кількість патронів розсипом. В особистих речах було виявлено 3 гранати (1 РГД-5 і 2 Ф-1)", - пише Селезньов.

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Серед затриманих - громадянин РФ Каміль Валіуллін, житель міста Уфа. Крім зазначеної військової екіпіровки, у затриманих були виявлені засоби відеофіксації (відео реєстратор, відеокамера, фотоапарат). Також в ході попереднього огляду особистих речей виявлено символіку ДНР і низку інших документів, які стосуються діяльності ДНР.

В даний час із затриманими працюють уповноважені посадові особи.