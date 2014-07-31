Російський бойовик похизувався у соцмережі фото та відео з понівеченими тілами українських бійців

18:30, 31 липня 2014
Політика
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Росіянин Дмитро Грицюк з Санкт-Петербурга виклав у соціальній мережі Вконтакті фото та відео з вбитими українськими військовими.

Російський солдат / Фото : Вконтакте

У відеозаписі він прогулюються повз тіла вбитих українців і коментує: «Хлопці з української армії, які гинуть тут нізащо. А наші пацани угарають, їдуть».

Підійшовши до одного тіла росіянин запитує : «Це що таке?», йому відповідають – голова.

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На фоні чути як хтось просить сфотографувати його на фоні тіл, і говорить «Українські виродки, їхали нас вбивати».

На момент написання новини сторінку Дмитра Грицюка у соцмережі Вконтакте було вже заморожено, проте редакція УНІАН встигла зафіксувати її в робочому стані. Відео не публікується з етичних міркувань.

Скріншот сторінки автора відео

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