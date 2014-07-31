Російський бойовик похизувався у соцмережі фото та відео з понівеченими тілами українських бійців

У відеозаписі він прогулюються повз тіла вбитих українців і коментує: «Хлопці з української армії, які гинуть тут нізащо. А наші пацани угарають, їдуть».

Підійшовши до одного тіла росіянин запитує : «Це що таке?», йому відповідають – голова.

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На фоні чути як хтось просить сфотографувати його на фоні тіл, і говорить «Українські виродки, їхали нас вбивати».

На момент написання новини сторінку Дмитра Грицюка у соцмережі Вконтакте було вже заморожено, проте редакція УНІАН встигла зафіксувати її в робочому стані. Відео не публікується з етичних міркувань.