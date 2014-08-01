Порошенко схвалив закони про допуск поліцейських Австралії та Нідерландів до місця падіння Боїнга

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

У документах зазначається, що угоди, які були підписані в Києві 24 та 28 липня відповідно, набирають чинності з дати отримання цими країнами дипломатичних нот від України.

Закон № 1619-VII «Про ратифікацію Угоди між Україною та Австралією про направлення австралійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака «Malaysia Airlines» рейсу МН 17» сприятиме залученню австралійської сторони до розслідування причин авіакатастрофи, яка сталася над територією України.

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За Угодою Австралія може направити в Україну поліцейський, військовий і цивільний персонал та пов'язані з ними активи. Він матиме свободу пересування на території нашої держави для переміщення до місцевостей, пов'язаних з проведенням розслідування авіакатастрофи.

Також передбачено, що Україна надаватиме персоналу будь-яку інформацію, необхідну для реалізації його мандату та забезпечуватиме його наявними схемами, картами, іншою інформацією.

Закон № 1620-VII «Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування» забезпечуватиме подальше практичне залучення нідерландської сторони до розслідування причин катастрофи рейсу МН 17.

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася над територією України 17 липня 2014 року. Для технічного виконання зазначеного Меморандуму також була укладена відповідна Угода між Національним бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та Голландською радою з безпеки Королівства Нідерланди щодо передачі проведення розслідування зазначеної авіаційної події.

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В Угоді з Королівством Нідерландів зазначається, що Місією керуватимуть Нідерланди. Вона створюється для проведення розслідування відповідно до Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН від 21 липня 2014 року, а також з метою здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між сторонами.

Місія складається з військового й невійськового персоналу Нідерландів і Австралії та, у відповідних випадках, інших держав, громадяни яких перебували на літаку. Персоналу Місії дозволяється мати і носити зброю, а також застосовувати силу в порядку самооборони та для виконання своєї діяльності відповідно до цієї Угоди. Крім того, персоналу Місії дозволяється носити польову уніформу. Чисельність Місії становить не більше 700 озброєних осіб.