У Донецьку снаряд влучив у маршрутку, 1 особа загинула, 3 - поранені
12:30, 01 серпня 2014Політика
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Сьогодні в Донецьку стався обстріл Кіровського району, один зі снарядів розірвався біля проїжджої частини по вул. Кірова.
Один з пасажирів маршрутки помер / Скріншот
Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.
Осколки снаряда влучили в маршрутне таксі №65. Чотири пасажири дістали поранення, один з яких - тяжкі.
Водій таксі доставив постраждалих в медзаклади, однак у лікарні важко поранений пасажир помер.
Читайте такожУ Донецькій області за минулу добу викрадено 54 автомобіляКрім того, у повідомленні зазначається, що ще один снаряд влучив в трансформаторну підстанцію.
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