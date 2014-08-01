У Донецьку снаряд влучив у маршрутку, 1 особа загинула, 3 - поранені

Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.

Осколки снаряда влучили в маршрутне таксі №65. Чотири пасажири дістали поранення, один з яких - тяжкі.

Водій таксі доставив постраждалих в медзаклади, однак у лікарні важко поранений пасажир помер.

Читайте такожУ Донецькій області за минулу добу викрадено 54 автомобіляКрім того, у повідомленні зазначається, що ще один снаряд влучив в трансформаторну підстанцію.

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