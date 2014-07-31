Путін може сам відмовитися від Криму за певних умов – експерт

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

Відповідаючи на запитання, чи може бути таке, що президент Росії Путін відмовиться від Криму, він сказав: «Може, якщо Росія почне входити в економічний штопор, якщо Росію дотисне міжнародна спільнота, якщо Путін змінить свою точку зору, то такий варіант можливий».

Читайте такожЗараз у людей в Криму настає «протверезіння» - депутат міськради Севастополя

За його словами, такий варіант можливий і в тому випадку, якщо покращаться відносини між Україною та Росією, чи Путін відійде від справ.

«Але мріяти, що на сьогоднішній день… абсолютно в мене немає ні одного відсотка, що Путін відмовиться і дозволить Україні повернути Крим», - додав експерт.