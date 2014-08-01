На Донеччині секретаря райкому КПУ затримали за сепаратизм

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що Філіндаш у березні ц.р. організував у цьому районному центрі мітинг та круглий стіл, на яких, всупереч думці більшості присутніх, публічно закликав до невизнання центральних органів центральної влади, відокремлення Донецької області від України та приєднання до Росії.

Читайте такожПрес-секретар мера Одеси звільнилася через антиукраїнський запис у соцмережі

Партійний функціонер також брав участь в організації псевдореферендуму та долучився до створення осередку терористичної організації т.зв. «ДНР» на території Волноваського району, підкреслили в СБУ.

Філіндаш також підбурював представників дільничних виборчих комісій від КПУ до зриву позачергових виборів президента України, додали у прес-центрі.

Крім того, на початку червня ц.р. він керував демонстративною заміною українських державних прапорів у Волновасі на російські, розповсюдив так званий «ультиматум» українській владі, йдеться в повідомленні.