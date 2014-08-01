Понад 100 міжнародних експертів дісталися місця катастрофи Boeing - Гройсман

16:23, 01 серпня 2014
Політика
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Сьогодні 101 міжнародний експерт потрапив на місце катастрофи малайзійського Boeing-777 у Шахтарському районі Донецької області.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр України, голова Держкомісії з розслідування причин катастрофи Boeing Володимир Гройсман повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Сьогодні у повному складі - це 101 експерт - потрапили до місця падіння літака внаслідок його збиття, і з 11.25 на цьому місці проводиться спеціальна робота з дослідження території, де знаходяться уламки літака», - зазначив він.

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«Це 20 автомобілів, які доставлені на цю територію, 101 експерт: 10 - від ОБСЄ, 53 - від Нідерландів, 38 - від Австралії, а також з ними у супроводженні є представники мас-медіа, це близько 10 автомобілів», - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук».

Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 людини, які перебували на борту, зокрема всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.

Вчора, 31 липня, міжнародним експертам, котрі прибули з Нідерландів та Австралії, вперше вдалося потрапити на місце катастрофи літака "Малайзійських авіаліній", вони намагалися це зробити з 27 липня.

Експерти у першу чергу мають зайнятися пошуком решти тіл загиблих, котрих, за даними МЗС Австралії, може бути ще близько 80, та особистих речей жертв цієї катастрофи.

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