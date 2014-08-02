Клімкін радить не переоцінювати санкції ЄС проти Росії
01:39, 02 серпня 2014Політика
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Санкції Європейського Союзу проти Росії унікальні, але не варто їх переоцінювати.
Клімкін радить не переоцінювати санкції ЄС проти Росії / Радіо Свобода
Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив в ефірі Шустер live.
"Не потрібно переоцінювати ці санкці. Санкції - це ще не перемога, це - другий фронт. Санкції не - не панацея, але у поєднанні із іншими ліками, вони можуть і будуть працювати.", - сказав він.
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За словами міністра санкції ЄС - унікальні: "ЄС вперше почав говорит одним голосом. Одним голосом стосовно Росії".
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