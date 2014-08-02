Клімкін радить не переоцінювати санкції ЄС проти Росії

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив в ефірі Шустер live.

"Не потрібно переоцінювати ці санкці. Санкції - це ще не перемога, це - другий фронт. Санкції не - не панацея, але у поєднанні із іншими ліками, вони можуть і будуть працювати.", - сказав він.

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За словами міністра санкції ЄС - унікальні: "ЄС вперше почав говорит одним голосом. Одним голосом стосовно Росії".