Заступника голови Держсільгоспінспекції підозрюють у вимаганні 350 тис. грн

Слідчі Головного слідчого управління МВС затримали першого заступника голови Державної інспекції сільського господарства України Ігоря Немировського за підозрою у вимаганні хабара.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Чиновника було затримано сьогодні у Кіровограді.

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Приводом для затримання було звернення громадянина, у якого Немировський вимагав грошові кошти в сумі 350 тис. грн за дозвіл на зняття верхнього родючого шару ґрунту, зазначив Геращенко.

Головне слідче управління МВС звернеться до суду з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права грошової застави.

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МВС також звернеться до міністра агропромислового розвитку України Ігоря Швайки, якому підпорядковується Держсільгоспінспекції, з вимогою відсторонити від виконання службових обов`язків Немировського у зв`язку з його затриманням і пред`явленням підозри у вчиненні корупційного правопорушення.

Ступінь провини і міру відповідальності Немировського визначить суд, зазначив Геращенко.