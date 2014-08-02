Сили АТО з боєм вийшли на околицю Донецька - ЗМІ

Сили української армії з боєм взяли Марʼїнку та вийшли на околицю Донецька.

Як передають ”Донецкие вести”, про це повідомили очевидці.

За їхніми словами, в результаті жорстокого бойового зіткнення знищено два блокпости терористів в Мар`їнці.

«Їх рознесли буквально вшент», - зізнаються місцеві жителі.

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Терористи перекидають підкріплення з інших районів міста, в тому числі і техніку.

Разом з тим триває бій у Красногорівці, розташованій дещо осторонь і про звільнення якої керівництво РНБО заявляло ще кілька годин тому.

Окрім того очевидці повідомляють про те, що українські війська завдали раптового удару по силам терористів і зайняли розв`язку ”Донецьк-Горлівка-Слов`янськ”, на якій стояв Ясинуватський пост ДАІ.

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Снаряди потрапили в школу номер 101 і в двоповерхівку поруч. Вже горить будинок по вулиці Федьковича, 23. Терористи не хочуть пускати війська в Донецьк і терміново перекидають підкріплення з інших районів міста, в тому числі і техніку. Настрої серед бойовиків панічні, бо дехто із них вважає, що атакою керує лідер ”Правого сектору” Дмитро Ярош.