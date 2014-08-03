Гелетей: Українська армія вже близька до перемоги в боротьбі з терористами на Донбасі



Про це в інтерв`ю ВВС заявив міністр оборони України Валерій Гелетей, передає ТСН.

За його словами, силовики вже наблизилися до перемоги над озброєними бойовиками, проте, незважаючи на серйозні втрати серед найманців, їхня кількість становить близько 15 тисяч осіб, а нові підкріплення продовжують прибувати в Україну з території Росії регулярно.

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Крім того, Гелетей наголосив на необхідності взяти під свій контроль місце падіння малайзійского Boeing 777, однак, за його словами, стратегія поки не буде реалізовуватися через роботу на місці трагедії міжнародних експертів.