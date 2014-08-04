Один з ватажків ДНР Олександр Бородай повернувся в Донецьк - ЗМІ РФ

Про це повідомили РИА Новости з посиланням на прес-службу терористів.

"Сьогодні о 13:00 відбудеться його прес-конференція", - повідомили в прес-службі. На зустрічі з журналістами йтиметься про найближчі плани терористів.

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Бородай раніше активно спростовував чутки, що він більше не повернеться до Донецька, проте точні терміни свого повернення не називав, посилаючись на секретність.