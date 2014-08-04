Один з ватажків ДНР Олександр Бородай повернувся в Донецьк - ЗМІ РФ
10:26, 04 серпня 2014Політика
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Прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР Олександр Бородай повернувся в Донецьк і планує в понеділок провести прес-конференцію.
Бородай повернувся в Донецьк / УНІАН
Про це повідомили РИА Новости з посиланням на прес-службу терористів.
"Сьогодні о 13:00 відбудеться його прес-конференція", - повідомили в прес-службі. На зустрічі з журналістами йтиметься про найближчі плани терористів.
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Бородай раніше активно спростовував чутки, що він більше не повернеться до Донецька, проте точні терміни свого повернення не називав, посилаючись на секретність.
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