Ніч у Донецьку пройшла вкрай напружено, звуки вибухів лунали по всьому місту

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

«Ніч з 3 на 4 серпня в Донецьку пройшла вкрай напружено. Звуки вибухів, залпів з важких знарядь лунали по всьому місту. Залишаються знеструмленими більш як 70 трансформаторних підстанцій», - йдеться в повідомленні.

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«Станом на 9.30 обстановка в місті напружена. Системи життєзабезпечення і громадський транспорт працюють в штатному режимі», - відзначає міськрада.

3 серпня було відновлено електропостачання мікрорайону Абакумове. Залишається пошкодженою підстанція 220 кВ ХБК (Петровський район), знеструмлено кілька мікрорайонів у Кіровському і Петровському районах і мікрорайон Блакитний - у Ленінському районі Донецька.

Крім того, залишаються без електропостачання житлові будинки в мікрорайонах Жовтневий, Привокзальний, Веселе і шахта Жовтневий рудник у Куйбишевському районі Донецька.